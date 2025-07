Jogadores do Flamengo apoiam retorno de Pedro: ‘Melhor centroavante do Brasil’

Pedro, mais uma vez, foi decisivo dentro de campo e garantiu a vitória do Flamengo no clássico sobre o Fluminense, no último domingo (20). No entanto, o gostinho foi ainda mais especial. O camisa 9 ficou fora dos jogos contra o São Paulo e Santos por conta do baixo rendimento dos treinos. Porém, o jogador voltou a entrar na relação, foi acionado no segundo tempo e marcou o gol do triunfo sobre o tricolor.

Pedro recuperou o espaço no Flamengo na última semana de treinamentos, e relatos deram conta de bons desempenhos nas atividades. O gol no Fla-Flu foi o sexto do atacante em 2025. Antes disso, sua última bola na rede havia sido contra o Botafogo-PB, pela Copa do Brasil, em 21 de maio.