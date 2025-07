Ironia: Pedro salvou Filipe Luis no Fla-Flu: mas não precisava ser esculachado

O Fla-Flu do turno do Brasileiro repetiu o primeiro do Estadual. Quem salvou o desastre Rubro-Negro foi Pedro, que entrou aos 71 minutos de jogo, e fez o gol que calou a boca de Filipe Luis, que insistia em mantê-lo no banco. O artilheiro estava no lugar, na hora certa, no dia certo, para mostrar que a sua ausência é de uma ignorância completa. Uma ironia: após ser humilhado pelo técnico, exposto publicamente, Pedro evitou que o Flamengo voltasse a frustrar a torcida. E evitou que se ampliassem as críticas ao treinador, como ocorreu na derrota para o Santos, que ontem tomou de três – a zero – do Mirassol. Filipe Luis escala mal, substitui mal, justifica mal, e em breve deverá dar espaço a quem saiba fazê-lo com correção.

Pedro desabafou e disse tudo: não teve um comportamento exemplar, na semana que passou, mas não precisava ser esculachado, essa é a palavra, e parecia estar aliviado por ter dado a resposta da maneira mais correta possível. Bola na rede. Esse craque estava na reserva…