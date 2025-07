Internacional acerta a venda do zagueiro Kaique Rocha para o futebol português

Defensor de 24 anos estava sem espaço no elenco colorado e foi negociado em definitivo com o Casa Pia, da primeira divisão de Portugal

O Internacional negociou mais um jogador de seu elenco nesta segunda-feira (21). O clube acertou a venda do zagueiro Kaique Rocha, de 24 anos. O novo destino do atleta, aliás, é o Casa Pia, da primeira divisão de Portugal. A transferência, que é em definitivo, será oficializada já nesta terça-feira (22). O jogador, inclusive, nem treinou com o grupo colorado hoje.

A saída do zagueiro, de fato, se deve à total falta de oportunidades no time. O jogador teve pouquíssimo espaço com o técnico Eduardo Coudet neste ano. Ele, por exemplo, atuou em apenas uma única partida durante toda a temporada. Sua aparição foi ainda no Campeonato Gaúcho, contra o Brasil de Pelotas, quando entrou no segundo tempo.