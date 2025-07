Garro se mostra irritado com momento do Corinthians e evita falar no futuro

Principal articulador técnico do Corinthians em 2025, Rodrigo Garro começa a consolidar também sua liderança moral dentro do elenco. Após a derrota por 2 a 0 para o São Paulo, no clássico do sábado (19), no Morumbis, o meia argentino se mostrou muito abalado e evitou falar de outros assuntos, como o seu futuro.

Alvo do Zenit, da Rússia, no início do ano, Garro optou por permanecer no Parque São Jorge e se tornou rapidamente um dos pilares da equipe. Agora, em meio a um cenário turbulento no Campeonato Brasileiro, evita polêmicas e reforça o foco no coletivo.

“É difícil para mim falar da janela de transferência. É difícil falar da situação do clube, da minha situação. Ainda mais depois de um jogo assim, um clássico em que a gente perdeu. Acho que não é o momento de pensar em mim, é o momento de pensar em um time. Hoje estou jogando no Corinthians, estou me dedicando, estou trabalhando para que o clube esteja melhor. Não posso ter na cabeça ir embora ou essas coisas. Senão, vai atrapalhar meu trabalho e não quero que nenhuma coisa atrapalhe meu trabalho”, disse.

Garro irritado com o futebol do Corinthians

Visivelmente abatido com o rendimento do Corinthians no clássico, o argentino não escondeu a frustração com a atuação tímida do time ofensivamente.

“A gente não teve muita possibilidade de gols e, na minha situação, isso preocupa. Foi difícil. Mas temos que continuar trabalhando. O Corinthians tem que brigar por coisas importantes. É um time muito grande para passar por isso. Fico p…, chateado”, desabafou.