Enzo Díaz se reapresenta no São Paulo após ficar de fora do clássico

O São Paulo se reapresentou na tarde desta segunda-feira (21), após a vitória no clássico contra o Corinthians, realizada no sábado (19). Depois de um dia de folga, o Tricolor voltou aos trabalhos com o foco na partida contra o Juventude, na próxima quinta-feira (24), no Alfredo Jaconi.

Os atletas que iniciaram o Majestoso realizaram exercícios regenerativos na parte interna. Já o restante do elenco participou de um treino de força e potência, comandado pela preparação física do clube. Depois, sob a supervisão de Hernán Crespo, participaram de trabalhos no gramado e uma atividade com campo reduzido.