Corinthians paga primeira parcela de dívida e se livra de transfer ban

Timão estava sendo cobrado pelo Cuiabá por atraso no pagamento no CNRD e evitou possibilidade de punição, quitando a primeira parte do acordo

O Corinthians pagou a primeira das 24 parcelas que possui com seus credores na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD). Nesta segunda-feira (21), o clube pagou, primeiramente, o valor mínimo da parcela e depois quitou o saldo total previsto no acordo. Com isso, o Timão evitou a possibilidade de sofrer um transfer ban.

Principal interessado no acordo, o Cuiabá havia recebido um quinto dos R$ 750 mil previstos no início do dia e havia ligado o sinal de alerta. O Timão possui uma dívida de R$ 18 milhões com o clube mato-grossense.