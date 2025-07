Conheça Jorge Carrascal, perto de reforçar o Flamengo

Clubes e jogador já chegaram a um acordo, mas ainda há pendências para anúncio; saiba as características do meia colombiano

Meia ofensivo, Carrascal iniciou a carreira profissional no Millonarios (COL), onde estreou aos 16 anos, na primeira divisão colombiana. Após uma temporada na reserva do Sevilla B, na Espanha, foi emprestado e depois vendido ao Karpaty Lviv, da Ucrânia. Por lá, somou seis gols e três assistências em 38 jogos.

O Flamengo está próximo de finalizar a contratação de Jorge Carrascal, do Dínamo de Moscou. O clube carioca vai pagar 12 milhões de euros (R$ 77,5 milhões na cotação atual) ao clube russo, pela contratação. O meia de 27 anos será apenas o oitavo colombiano da história rubro-negra. As partes, aliás, já tratam o negócio como certo. Assim, o Jogada10 traz números do colombiano nas últimas temporadas.

O jogador iniciou sua carreira no Millonarios (Colômbia). Aliás, Jorge Carrascal recebeu o apelido de “Neymar colombiano” no início da carreira pelos penteados ousados e descoloridos. No entanto, ganhou destaque no River Plate.

Pelo clube argentino, em 2019, o meia conquistou Recopa Sul-Americana, Copa Argentina, Supercopa Argentina e o Campeonato Argentino de 2021. Ele teve destaque na última temporada pela equipe, se firmando como titular e disputando 44 partidas, com três gols e três assistências. No total, ele fez 81 jogos pelos Millionarios, balançando as redes nove vezes e servindo os companheiros outras seis.

Em fevereiro de 2022, Carrascal se transferiu ao CSKA Moscou. O colombiano, assim, ficou por uma temporada e meia na equipe. Ele fez 45 jogos, com sete gols e uma assistência, além do título da Copa da Rússia. Em agosto de 2023, o jogador foi para o Dínamo Moscou e se consolidou como protagonista na última temporada. Foram oito gols e cinco assistências em 37 partidas em 2024/25.

Por fim, pela seleção da Colômbia, Carrascal acumula 19 partidas, com dois gols e duas assistências. Ele, aliás, esteve na equipe vice-campeão da Copa América 2024 e também na última convocação para os jogos contra Peru e Argentina, pelas Eliminatórias para Copa do Mundo de 2026. No entanto, não entrou em campo.