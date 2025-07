Com Textor, Botafogo ultrapassa a marca de R$ 1,3 bi em reforços

Ativo nas janelas de transferências internacionais e um player forte no mercado, o Botafogo chegou a 201 milhões de euros gastos (R$ 1,3 bilhão) em reforços desde que o empresário norte-americano John Textor comprou o clube, no início de 2022. De lá para cá, nenhum outro clube brasileiro investiu tanto em seu elenco. Quem mais se aproxima do atual campeão brasileiro e da Copa Libertadores, segundo o site “Transfermarkt”, é o Palmeiras. O Verdão desembolsou 151 milhões de euros (R$ 982 milhões).

Em contrapartida, o Palmeiras arrecadou mais com vendas: 278,4 milhões de euros (R$ 1,8 bilhão), contra 122,1 milhões de euros (R$ 794 milhões) do Mais Tradicional.

O jogador mais caro da história do Botafogo é o volante Danilo, curiosamente um ex-Palmeiras. Com ele, o Alvinegro atingiu esta marca. O Glorioso foi buscá-lo no Nottingham Forest por 22 milhões de euros (R$ 143 milhões). Ele supera Almada, que chegou na metade do ano passado por 25 milhões de dólares (R$ 137,4 milhões) na conversão da época.

Apesar das cifras elevadas em contratações, o Botafogo não tem o elenco mais valioso do Brasileirão. O Palmeiras lidera o ranking, com o grupo custando 202 milhões de euros (R$ 1,31 bi), seguido pelo Flamengo, com 200,5 milhões de euros (R$ 1,30 bilhão). O Alvinegro aparece em terceiro lugar, com 159 milhões de euros (R$ 1 bi).

