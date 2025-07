Cássio retorna ao Cruzeiro e enfrentará o Corinthians em Itaquera

Líder do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro terá mudanças para enfrentar o Corinthians nesta quarta-feira (23), em Itaquera. O jogo marcará o reencontro do goleiro Cássio com a torcida do Timão em sua antiga casa. Já o lateral-direito Fagner, emprestado ao clube mineiro, ficará fora da partida.

No caso de Fagner, os clubes firmaram um acordo que prevê o pagamento de uma multa, caso o Cruzeiro opte por utilizá-lo no confronto. No entanto, a diretoria celeste afirmou não ter interesse em arcar com o valor. Sem Fagner, William deve seguir como titular na lateral direita. Ele teve boa atuação na vitória sobre o Juventude, no último domingo (20).