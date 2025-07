Biel chega a BH para assinar com o Atlético: ‘Não é muito difícil escolher o Galo’

Em sua chegada ao aeroporto, o reforço revelou um fator decisivo para o acerto. Ele contou que recebeu ligações importantes do comando do clube mineiro.

O atacante Biel desembarcou em Belo Horizonte nesta segunda-feira (21). O jogador é o novo reforço do Atlético-MG para a sequência da temporada. Ele, inclusive, já falou como atleta do clube e se declarou à sua nova equipe. “Não é muito difícil escolher o Galo, né?”, disse o jogador em sua chegada. O atleta, enfim, fará exames médicos nesta terça-feira (22) antes de assinar o contrato.

“Ele [Cuca] me ligou. Fiquei muito feliz com a ligação dele, junto com a do Victor. Estou muito ansioso, estou até nervoso. Não sabia que muita gente vinha me receber. Vou procurar dar o meu melhor para ajudar o Galo para ontem”, comentou o jogador.

Biel também explicou os motivos que o fizeram escolher a equipe do Atlético. Para o atacante, a grandeza do clube e de sua imensa torcida pesaram muito.

“Time de massa, time querido com uma torcida apaixonada, estádio bonito, time grande”, afirmou o novo reforço alvinegro, que superou a concorrência de outros clubes.

Trajetória de Biel na Europa

A passagem do jogador pela Europa, contudo, foi bastante discreta e curta. Ele disputou apenas sete partidas pelo Sporting, de Portugal, e não marcou gols. Apesar disso, o atleta acredita que a experiência foi muito válida para sua carreira.