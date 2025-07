Al Qadsiah anuncia contratação do artilheiro do Campeonato Italiano

Mateo Retegui deixa a Atalanta e assina por três temporadas com o clube saudita em negociação de 65 milhões de euros

O artilheiro do último Campeonato Italiano, Mateo Retegui, deixou a Atalanta e foi anunciado como novo reforço do Al Qadsiah, da Arábia Saudita, nesta segunda-feira (21). A transferência aconteceu em definitivo e custou 65 milhões de euros (R$ 416 milhões) ao clube, que terminou em quarto lugar na última edição do Campeonato Saudita.

