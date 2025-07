À exceção de Piton, suspenso, Vasco deve repetir escalação

O Vasco não deverá ter mudanças bruscas na escalação para enfrentar o Independiente del Valle (EQU), nesta terça-feira (22/7), em São Januário. Isso porque o técnico Fernando Diniz só deverá retirar uma peça em relação ao time que empatou em 1 a 1 com o Grêmio, no último sábado (19/7), também em São Januário, mas pelo Brasileirão.

Lucas Piton, expulso no jogo de ida dos playoffs da Sul-Americana contra o Del Valle, cumprirá suspensão e, por isso, abre vaga na lateral-esquerda. Dessa forma, segundo informações da “Itatiaia”, Diniz deve optar por Leandrinho ou Victor Luis no setor. O primeiro condiz mais com a necessidade do jogo, já que o Vasco precisa vencer por quatro gols de diferença para ter alguma chance de avançar às oitavas.