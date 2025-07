Vitor Roque admite pressão por gols no Palmeiras: ‘Tenho que marcar’

O Palmeiras finalmente reencontrou o caminho das vitórias dentro do Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro. Na tarde deste domingo (20/7), o Verdão superou o Atlético-MG por 3 a 2 , em um duelo eletrizante válido pela 15ª rodada da competição. O resultado encerra a incômoda sequência de quatro jogos sem vitórias em casa no torneio e recoloca o time de Abel Ferreira na briga direta pelas primeiras posições da tabela. Contudo, o embate não serviu para encerrar o jejum de Vitor Roque.

O camisa 9 novamente passou em branco neste domingo. Ele chegou a ir as redes no segundo tempo, mas o juiz acabou assinalando gol contra de Júnior Alonso. Mesmo sem balançar as redes, o jovem atacante teve uma atuação participativa, com dribles, movimentação intensa e contribuição direta para o gol da vitória. Após o apito final, ele comentou sobre o momento que vive com a camisa alviverde.

“Feliz pela vitória, pelo gol. Jogar no Palmeiras é sempre uma pressão. Como eu vivo de gols, atacante precisa marcar, não vinha marcando. Por mais que eu tenha ajudado o time, tenho que marcar gols. Tem uma pressão, sim, mas é continuar trabalhando, ter muita humildade para sair dessa fase o mais logo possível. Participei do gol. Se der contra, o importante é a vitória do Palmeiras e seguir bem no campeonato” disse o atacante, após a partida.

Com o resultado, o Palmeiras chega a 26 pontos e segue firme no pelotão de cima da tabela. A expectativa é que a vitória traga mais confiança ao grupo, especialmente para Vitor Roque, que, mesmo sem gols, teve uma das atuações mais destacada desde que chegou ao clube.

