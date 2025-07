Santos volta à zona de rebaixamento ao final da 15° rodada

Derrota para o Mirassol junto com combinação de resultados, fez com que o Peixe voltasse ao Z4 da competição

O Santos encerrou a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro de forma amarga. Afinal, após a derrota sofrida por 3 a 0 para o Mirassol , no último sábado (19/7), fora de casa, o Peixe voltou à zona de rebaixamento neste domingo (20/7), após o triunfo do Vitória sobre o Red Bull Bragantino por 1 a 0, no Barradão.

Com os resultados, a equipe comandada por Cleber Xavier caiu para a 17ª colocação, com 14 pontos em 14 partidas, e volta a figurar no Z4 após quatro rodadas fora da degola. Contudo, o alento está na tabela. Afinal, o Santos ainda tem um jogo a menos, justamente o clássico adiado contra o Palmeiras, válido pela 13ª rodada.

A equipe alvinegra havia deixado a zona de rebaixamento ainda antes da pausa do Brasileirão para o Mundial de Clubes, com a importante vitória por 3 a 2 sobre o Fortaleza, fora de casa. No retorno, animou a torcida com um triunfo marcante diante do Flamengo na Vila Belmiro, mas o resultado positivo não teve sequência.

A oscilação preocupa. O desempenho longe de casa segue irregular e coloca pressão para o próximo compromisso. Assim, o Santos volta a campo nesta quarta-feira (23/7), quando recebe o Internacional, na Vila Belmiro. Aliás, será um duelo direto para escapar da parte de baixo da tabela.

A necessidade por regularidade cresce a cada rodada. E, mais uma vez, o Peixe precisará mostrar força diante de sua torcida para não se afundar ainda mais em uma situação incômoda no campeonato.