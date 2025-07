Renato aponta falha do Fluminense em gol: ‘Pagamos caro’

Tricolor foi derrotado pelo Flamengo por 1 a 0, neste domingo (20), no Maracanã, pela 15ª rodada do Brasileirão / Crédito: Jogada 10

O Fluminense resistiu por 85 minutos, mas não evitou a derrota diante do Flamengo. O técnico Renato Gaúcho apostou na formação mais bem-sucedida no Mundial de Clubes, com uma linha de cinco na defesa. Assim, o Tricolor até conseguiu fechar os espaços e quase não foi ameaçado. Contudo, uma desatenção nos minutos finais da partida custou caro. E novamente com a lei do ex: Pedro. ATUAÇÕES DO FLUMINENSE!

Jogo bastante truncado, taticamente minha equipe fez uma partida muito boa. Criamos pouco, mas o Flamengo também criou pouco. Chances claras de gol ninguém havia tido. E em um lance, de novo, com falha nossa, acabamos tomando o gol no final. Essa desatenção que a gente teve também no primeiro tempo do jogo contra o Cruzeiro (na última rodada) e nós pagamos caro", disse Renato Gaúcho. No primeiro tempo, o Fluminense começou bem, fechou os espaços e conseguiu encaixar os contra-ataques. Contudo, o trio ofensivo formado por Lima, Canobbio e Everaldo não foi eficiente e errou a maioria das tomadas de decisão. Na etapa final, o Time de Guerreiros não teve mais espaços no contra-ataque e se limitou a defender. E foi bem. Mas a falha na marcação no escanteio terminou em gol de Pedro. Mudanças na escalação O Fluminense entrou em campo muito modificado. O técnico Renato Gaúcho poupou sete titulares — e deixou até Germán Cano de fora da lista dos relacionados. Portanto, o time encontrou dificuldades, principalmente ofensivamente. Lima, Canobbio e Everaldo, por exemplo, não se entenderam muito bem. O treinador justificou a decisão. "Estamos jogando uma decisão a cada três dias. O Fluminense foi o último clube a sair do Mundial. Todos os clubes que ficaram no Brasil tiveram férias, fizeram pré-temporada e estão descansados. Nós, não. Estamos vindo de um tiroteio, de uma pegada forte. Não tem como colocar a mesma equipe a cada três dias. Os jogadores querem jogar, vão entrar e a outra equipe vai atropelar a gente", explicou.