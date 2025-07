Pedro é o suficiente! E o Flamengo vence Fluminense

A lei do ex decidiu o Fla-Flu. Com gol de Pedro, o Flamengo venceu o Fluminense por 1 a 0, neste domingo (20), no Maracanã, pela 15ª rodada do Brasileirão. Em um clássico morno, o camisa 9 foi o suficiente para garantir a vitória rubro-negra. Afinal, ele voltou a jogar após a polêmica com o técnico Filipe Luís e mostrou estrela, marcando o gol da vitória aos 39 minutos da etapa fnal.

Com a vitória, o Flamengo chegou aos 30 pontos, mas segue em segundo lugar. O Fluminense, por sua vez, é o oitavo, com 20. O Rubro-Negro volta a campo na próxima quarta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), contra o Bragantino, em Bragança Paulista, pela 16ª rodada do Brasileirão. Já o Tricolor, por sua vez, recebe o Palmeiras, no mesmo dia, às 19h, no Maracanã.