Pedro celebra gol no clássico e manda indireta para dirigente: ‘Reconheça o erro’

Após semana turbulenta, centroavante saiu do banco para marcar o gol da vitória contra o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro / Crédito: Jogada 10

O Flamengo venceu o Fluminense por 1 a 0 neste domingo (20/7), no Maracanã e voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. O gol do triunfo saiu dos pés de Pedro, centroavante que estava encostado após um caso de indisciplina e discordâncias com o técnico Filipe Luís, precisou de pouco mais de 20 minutos para decidir o clássico e garantir três pontos para o Rubro-Negro.

Após a partida, o centroavante concedeu entrevista e desabafou. Pedro reconheceu que viveu uma semana turbulenta e abaixo do que costuma produzir. Além disso, admitiu que o episódio onde seu nome estava sendo cogitado para deixar o Rubro-Negro, mexeu com seu emocional. "Sem dúvida, feliz pelo gol de hoje, num momento importante pra mim individualmente. Agradeço aos companheiros e à torcida. Foi a vitória do coletivo. Foi uma semana diferente e turbulenta pra mim. Reconheço que tive uma semana abaixo do que poderia produzir, um episódio que mexeu comigo e que expôs minha vida pessoal. Não teve respeito por mim nos últimos cinco anos e pela postura de um membro da diretoria", disse Pedro, que prosseguiu. "Tive uma semana de treinamento abaixo e, como pessoa, aprendo e não deveria levar isso pra casa. Isso interferiu, mas acredito que não precisava me expor da maneira que foi feito. Poderia ter sido tratado de maneira interna. Acho que foi um tempo difícil, uma semana difícil. Mas recebi o acolhimento dos companheiros. O aprendizado que tenho é que não deveria deixar o que aconteceu entrar no meu coração", completou. Pedro celebra gol decisivo no clássico Contudo, o centroavante também reforçou a vontade e alegria de estar vestindo a camisa do Flamengo. Além disso, celebrou bastante o tento que garantiu a vitória do Flamengo no clássico contra o Fluminense.