Oscar desabafa após nova lesão pelo São Paulo: ‘Estou abalado’

Por suas redes sociais, o jogador se manifestou pela primeira vez após a partida. Oscar disse que está muito abalado com a situação, mas mantém a fé na recuperação e celebrou a vitória do São Paulo no Majestoso.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Ontem, durante o jogo, infelizmente sofri uma lesão na coluna. Estou bastante abalado com a situação, mas sigo com fé e foco na recuperação. Apesar disso, conquistamos uma vitória muito importante para a equipe em um clássico, o que me deixa extremamente orgulhoso. Agradeço de coração todas as mensagens de apoio, elas têm me dado muita força neste momento difícil”, declarou o meia.

Oscar se lesionou após choque com José Martínez, do Corinthians. O meia até voltou para o jogo, mas não conseguiu continuar e precisou seguir para o Hospital Albert Einstein, onde realizou exames. O jogador fraturou três vértebras lombares e tem tempo de recuperação programado entre quatro e oito semanas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.