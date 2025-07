Lucas Evangelista brilha na vaga de Ríos e avisa: “Titularidade não me abala”

Volante foi titular na vitória do Palmeiras sobre o Atlético Mineiro e marcou um dos gols do triunfo no Allianz Parque

Escalado como titular no lugar de Richard Ríos, negociado com o Benfica, Lucas Evangelista aproveitou a oportunidade e marcou o primeiro gol da vitória do Palmeiras por 3 a 2 sobre o Atlético-MG, neste domingo (20/7), no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. O volante foi decisivo no triunfo que também marcou a primeira vitória alviverde em casa na competição.

Apesar da boa atuação e do gol, Evangelista manteve um discurso sereno ao ser questionado sobre uma possível sequência na equipe titular com a saída do colombiano. Para ele, a ideia de titularidade no elenco de Abel Ferreira é relativa.

“Acho que isso de titularidade não tem aqui no elenco. Com certeza o pessoal deve ir atrás de outro jogador, porque como “8″, acho que só tem eu. Claro que tem outros que fazem essa função também, mas não são de origem. Deixo isso para o pessoal resolver. Não só eu, como todo mundo, está sempre preparado. Isso de titularidade não me abala”, afirmou o camisa 30.

Lucas Evangelista com a missão de substituir uma referência

Richard Ríos se tornou peça-chave no meio-campo palmeirense pela entrega, intensidade e qualidade técnica. Com a saída do colombiano, a diretoria do clube já se movimenta no mercado em busca de um substituto. Evangelista, enquanto isso, vai dando sua resposta em campo.

“Claro que todos querem fazer gol e dar assistências, mas o importante é se dedicar ao máximo no dia a dia, nos trabalhos, nos treinos e, principalmente, no jogo. O torcedor fica até mais feliz quando vê isso: todo mundo correndo e competindo, como foi hoje”, completou o volante.