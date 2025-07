Liverpool encaminha a contratação do francês Ekitike por R$ 584 milhões

O Liverpool está em busca de reforços nesta janela de transferências. Dessa forma, o clube inglês está próximo de anunciar um atacante para a temporada. Trata-se de Hugo Ekitike, de 23 anos, do Eintracht Frankfurt, segundo o “Sky Sports”.

Assim, a negociação para contar com o francês gira em torno de 90 milhões de euros (cerca de R$ 584milhoes ), incluindo variáveis. O contrato entre as partes, portanto, será de seis temporadas, ou seja, até 2031. Ainda de acordo com o periódico, o anúncio do reforço deve ser em breve, assim que o jogador concluir os exames médicos.