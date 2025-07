Hulk lamenta mais uma derrota do Atlético e protesta contra a arbitragem

Quem vem fazendo a sua parte é o atacante Hulk. O ídolo do Galo marcou dois belos gols de falta no confronto contra o Verdão e anotou todos os gols marcados pelo Atlético nos últimos três jogos. Quanto à derrota, o jogador usou poucas palavras para descrever seu sentimento e já colocou o foco no duelo decisivo pela Sul-Americana, contra o Bucaramanga.

O Atlético ainda não sabe o que é vencer no Brasileirão depois da pausa para o Mundial de Clubes. Na tarde deste domingo (20), o Galo perdeu a segunda partida seguida no campeonato, desta vez por 3 a 2 para o Palmeiras , no Allianz Parque.

“Quanto ao jogo, o Palmeiras foi melhor. Tentamos até o final. Agora é concentrar, temos um jogo difícil da Sul-Americana em casa e, no Brasileiro, no fim de semana, tentar voltar a ganhar”, afirmou em entrevista à TV Globo.

Protesto contra a arbitragem

Na maior parte de sua entrevista, Hulk reclamou da arbitragem. O atacante recebeu um cartão amarelo após o término da partida e ficou indignado com a atitude do árbitro. O jogador relatou que tentou parabenizar Alex Gomes Stefano pela atuação e foi amarelado, e disse que se sentiu desrespeitado ao longo da partida.

“A gente trabalha a semana inteira, tentamos ser profissionais. Nós vamos errar. Temos de ser conscientes quando erramos, mas a pior atitude que um árbitro pode ter é falta de respeito com os jogadores. Eu sou capitão do meu time. Tento conversar com ele desde o começo. E se vocês pegarem as imagens, sempre com respeito. E ele dando as costas, sendo sarcástico. Isso é triste para a gente, porque ele passa a impressão que quiser lá para fora. Se você chega com educação, ele já manda sair. Eu sempre chego com respeito para conversar. E é difícil quando chego, represento meu time dentro de campo, sou o capitão. Acabou o jogo, eu dei parabéns para ele e ele me deu amarelo. Então quer dizer que ele pode interpretar como quer? Eu não falo nada”, pontuou.