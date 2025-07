Hinestroza, na mira do Fluminense, avisa: ‘Quero ficar’

Alvo público do Fluminense, o meia-atacante Hinestroza reforçou o interesse em seguir no Atlético Nacional, da Colômbia. O jogador de 23 anos reforçou que quer concluir o contrato com o seu atual time. Assim, naturalmente, fecha (ou pelo menos dificulta) as portas para o Tricolor.

“Eu tenho contrato até 2028 e é isso que eu quero, ficar aqui até que Deus diga basta e até que o presidente e a diretoria me queiram. Estou muito contente aqui, com os meus companheiros nesse estádio, com essa torcida, com todo o carinho que eles me dão”, comentou Hinestroza à mídia local no último sábado (19) após vitória sobre o La Equidad por 3 a 1.