Eduardo revela segredo do Cruzeiro sob o comando de Leonardo Jardim

Meia marcou um dos gols da goleada da Raposa em cima do Juventude no Mineirão pelo Campeonato Brasileiro

Segue o líder! O Cruzeiro goleou o Juventude por 4 a 0 no Mineirão, neste domingo (20), pela 15° rodada do Brasileiro e se manteve na liderança da competição. Autor de um dos gols, Eduardo revelou qual o segredo da equipe mineira sob o comando do técnico Leonardo Jardim.

“A gente vai continuar com humildade, pé no chão, continuar trabalhando. Foi o trabalho que nos trouxe até aqui, e assim a gente vai continuar com muita humildade. A importância do grupo, a confiança do mister também, dos jogadores. Então, quem entra tem que dar sempre o melhor, sempre horando a cabeça do cruzeiro, e é isso, é continuar trabalhando. É esse o segredo do Cruzeiro”, disse.