Cuiabano vibra com gol da vitória do Botafogo: ‘Brinco que sou atacante’

Lateral-esquerdo entra no segundo tempo do 1 a 0 sobre o Sport, anota sétimo tento pelo Glorioso e valoriza semana exclusiva para treinos

Autor do gol da vitória do Botafogo sobre o Sport por 1 a 0 neste domingo (20), o lateral-esquerdo Cuiabano comentou sobre a importância do triunfo para o Glorioso. O resultado não só aproxima o Bota da liderança do Brasileirão, como também dá tranquilidade para Davide Ancelotti trabalhar em uma semana sem jogos.

“Estou muito feliz pela vitória, conquistando os três pontos que são muito importantes para a gente no Brasileirão. Agora, é dar sequência ao trabalho. O professor está só conhecendo a gente e agora ele vai ter uma semana cheia uma para trabalhar firme (a primeira), melhorar alguns detalhes, como sempre tem que melhorar, e seguirmos bem no Brasileirão.”, comentou Cuiabano, em entrevista à “Rede Globo”.