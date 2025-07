Cleber Xavier analisa derrota do Santos para o Mirassol e fala em desequilíbro

Peixe é facilmente batido pelo adversário fora de casa e fica em situação complicada no Brasileirão

O Santos enfrentou o Mirassol neste sábado e foi facilmente derrotado fora de casa. Após a partida, durante a entrevista coletiva, o técnico Cleber Xavier reconheceu o que chamou de “desequilíbrio” no estádio Maião, pela 15ª rodada do Brasileirão.

Aliás, após fazer um grande jogo e vencer o Flamengo no meio da semana, o Peixe acabou derrotado no duelo entre paulistas. O treinador lamentou o resultado, que deixou o time na 15ª colocação, com 14 pontos.