Após derrota, Corinthians se reapresenta com treino de finalizações

Corinthians vira a chave depos de revés para o São Paulo e agora foca em encarar o Cruzeiro pela 16ª rodada do Brasileirão, na próxima quarta

O Corinthians se reapresentou na manhã deste domingo (20) no CT Dr. Joaquim Grava, menos de 24 horas após a derrota para o São Paulo por 2 a 0 pela 15ª rodada do Brasileirão. Os atletas que jogaram mais de 45 minutos contra o Tricolor realizaram uma atividade regenerativa na parte interna do Centro de Treinamentos.

Assim, os demais jogadores foram a campo após um trabalho de força na academia. Depois do aquecimento, o técnico Dorival Júnior aplicou um exercício de enfrentamento com cruzamentos e finalizações, e um jogo em campo reduzido.