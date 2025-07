Alan Patrick brilha no Beira-Rio e Internacional vence o Ceará

Camisa 10 do Colorado faz grande jogo, marca único gol da partida e colabora para segunda vitória seguida após pausa do Mundial

Antes da pausa para o Mundial de Clubes, o Colorado ocupava a zona de rebaixamento. No entanto, depois disso, venceu o Vitória e também superou o Ceará. Por isso, subiu provisoriamente para a 12ª colocação, com 17 pontos. Por outro lado, o Vozão, que já havia perdido no Castelão, acumulou mais um resultado negativo. Ainda assim, permanece em 11º lugar, com 18 pontos.

O Internacional contou com o brilho de Alan Patrick, que comandou praticamente todas as ações ofensivas do Colorado e garantiu a vitória sobre o Ceará neste domingo (20/7, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O camisa 10 marcou o único gol da partida aos 22 minutos do primeiro tempo, após linda jogada de Borré, e decidiu o confronto. Dessa forma, colaborou para que o time de Roger Machado mantivesse a sequência de recuperação na competição.

Primeiro tempo excelente eAlan Patrick decisivo

Todavia, na partida no Beira-Rio começou em ritmo acelerado, com grandes chances para os dois lados. Desde o primeiro minuto, os goleiros precisaram trabalhar bastante. Bruno Ferreira salvou o Ceará em momentos decisivos, enquanto Rochet também contribuiu pelo lado do Colorado. Contudo, aos 22 minutos, após Bruno Henrique roubar a bola de Pedro Henrique, Borré recebeu na linha de fundo e cruzou na medida para Alan Patrick, que finalizou sem chances para o goleiro: 1 a 0.

Segundo tempo morno

Aliás, no primeiro tempo teve ótimo nível e agradou bastante quem acompanhou a partida. Já a etapa final caiu de rendimento, com poucas chances para os dois lados. Precisando, portanto, buscar o resultado, o Ceará de Léo Condé fez alterações, mas criou pouco e quase não incomodou Rochet, com exceção de uma bola na trave de Pedro Raul. Já no lado do Colorado, Roger Machado recuou o time cedo demais e não conseguiu aproveitar os contra-ataques para surpreender.

Próximos passos de Ceará e Internacional

Na quarta-feira (23), o Vozão entra em campo para enfrentar o Mirassol, no Castelão, a partir das 19h30 (de Brasília). No mesmo dia, o Colorado encara o Santos, de Neymar, na Vila Belmiro, com início às 21h30 (de Brasília).

INTERNACIONAL 1 X 0 CEARÁ

Campeonato Brasileiro – 15ª rodada

Data: 20/07/2025

Local: Estádio do Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

Público: 31.976

Gols: Alan Patrick, 22’/2ºT (1-0)

INTERNACIONAL: Rochet, Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabéi; Thiago Maia (Diego Rosa, 34’/2ºT) Bruno Henrique (Luís Otávio, 20’/2ºT) Alan Patrick, Wesley (Gustavo Prado, 32’/2ºT) Borré (Enner Valencia, 32’/2ºT) e Carbonero (Bruno Tabata, 20’/2ºT) Técnico: Roger Machado

CEARÁ: Bruno Ferreira, Fabiano Souza (Rafael Lemos, 16’/2ºT) Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Lucas Lima (Lourenço, 14’/2ºT) Diogo (Fernando Sobral, 34’/2ºT) Matheus Araújo (Aylon, 22’/2ºT) Galeano, Pedro Henrique (Bruno Tubarão, 34’/2ºT) e Pedro Raul. Técnico: Léo Conde

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Auxiliares: Victor Hugo Imazu (PR) e Anne Kesy Gomes (SP)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro

Cartões amarelos: Carbonero (INT); Marlon, Matheus Bahia (CEA)

Cartões vermelhos: