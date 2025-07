‘Clássico não se joga, se ganha’, decreta Luciano

Fera marcou os dois gols do São Paulo na vitória sobre o Corinthians, neste sábado (20), no Morumbis

Autor de dois gols na vitória do São Paulo sobre o Corinthians por 2 a 0, o atacante Luciano recordou uma máxima importante após o encontro deste sábado (19), no Morumbis, pela rodada 15 desta edição do Campeonato Brasileiro.

“Clássico não se joga, se ganha”, decretou.