Vasco cede empate ao Grêmio em São Januário e amplia crise

O Vasco sobe para a 14ª posição, agora com 14 pontos. O Tricolor segue em 12º, com 17.

O Vasco ampliou a sua crise ao ficar no 1 a 1 com o Grêmio neste sábado (19/7), pela 15ª rodada do Brasileirão. O Cruz-Maltino até saiu na frente em São Januário, com Lucas Freitas, mas permitiu o empate, com gol de Gustavo Martins. Ambos os tentos foram no segundo tempo. Volpi, com grande atuação, salvou o Imortal da derrota.

Primeiro tempo

A torcida do Vasco começou o jogo vaiando João Victor, pivô de polêmica durante protesto dos torcedores no CT, na última quinta, após as falhas na goleada por 4 a 0 para o Del Valle (EQU). Faixas com os dizeres “Deem a vida em campo. Atrás do gol, apoiaremos”; “Elenco caro, $em resultado” e “Respeitem o Vasco e sua torcida” se encontravam na arquibancada. Dessa forma, a zaga do Vasco não reagia bem à pressão da torcida, errando muito no começo da partida.

Aos 10′, Jardim precisou fazer uma grande defesa, após jogada ensaiada de escanteio. O Grêmio conseguia escapadas, aproveitando os espaços deixados por Paulo Henrique. O Cruz-Maltino, porém, entrou no jogo e começou a criar chances. Numa delas, Hugo Moura aproveitou bate-rebate na área e mandou para as redes, aos 35′. Após cinco minutos de análise, no entanto, o árbitro Felipe Fernandes de Lima (MG) anulou o tento vascaíno.