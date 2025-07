Três anos depois, Crespo se prepara para ter Morumbis como nunca viu

Neste sábado (19/5), o Morumbis será palco de um clássico com contornos especiais para o São Paulo e, principalmente, para Hernán Crespo. Afinal, o duelo diante do Corinthians, às 21h, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, marcará a primeira vez que o treinador argentino comandará o Tricolor com a presença da torcida no estádio, em uma espécie de reencontro que nunca chegou a acontecer.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Campeão paulista em 2021, Crespo teve uma passagem marcante, porém silenciosa, pelo clube. Na época, as arquibancadas estavam vazias por conta da pandemia da Covid-19, o que impediu o treinador de viver o calor das arquibancadas do Morumbis. Três anos depois, ele terá enfim a chance de sentir o peso da casa tricolor ao vivo.

“É especial. Voltar ao Morumbis com os torcedores é algo que sonhei lá atrás. Senti o carinho mesmo de longe e agora quero retribuir isso em campo”, disse o treinador em entrevista durante a semana.

Além do simbolismo do reencontro com a torcida, a partida deste sábado tem peso de decisão para o São Paulo na tabela. O Tricolor vive um momento complicado no Brasileirão: são cinco rodadas sem vencer, com apenas um ponto somado em 15 disputados. O time caiu para a 16ª posição, flertando com a zona de rebaixamento, com apenas um ponto a mais que o Vitória, primeiro time dentro do Z-4.

Expectativa de noite histórica para Crespo

A sequência negativa acendeu o sinal de alerta no clube, que vê no clássico a chance de virar a chave, recuperar a confiança e retomar o rumo na temporada nacional. Uma vitória diante do maior rival, em casa, e com estádio cheio, pode ser o empurrão que Crespo precisa para iniciar uma arrancada no Brasileirão.