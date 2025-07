Thiago Silva revela plano de se aposentar no Fluminense

“Falta aí basicamente um ano para encerrar minha carreira e eu pretendo me dedicar até o último dia porque sei o quanto o futebol é importante na minha vida….Acho que como todo jogador gostaria de parar no auge, se sentindo bem ainda e dando respostas positivas. Não gostaria de parar em momento que daqui a pouco pega um Kaio Jorge aí, passa por mim facilmente, faz um gol e a gente fica como chacota. Pretendo parar em um nível legal, desempenhando bem. Esse é o meu pensamento.”, comentou Thiago Silva em entrevista ao “GE”.

Zagueiro, capitão e ídolo do Fluminense, Thiago Silva revelou que planeja se aposentar após concluir o contrato com o Fluminense, que vai até o dia 30 de junho de 2026. Vale lembrar que o atleta completará 41 anos em setembro de 2025. Ainda assim, deixou em aberto a possibilidade de alongar ainda mais a carreira.

Thiago Silva é amplamente considerado um dos maiores zagueiros da história do futebol e defendeu o próprio Fluminense nas categorias de base. No entanto, apesar de carioca, ele começou a carreira no gaúcho RS Futebol. Ele passou ainda por Juventude, Porto B e Dínamo de Moscou antes de voltar ao Fluminense entre 2006 e 2008.

Depois da primeira passagem pelo Fluminense, o defensor fez história no Milan, PSG e Chelsea, conquistando títulos em todos. Ele retornou ao Tricolor no ano passado. Thiago Silva soma 16 gols em 189 jogos nas duas passagens pelo clube, com destaque para a conquista da Copa do Brasil de 2007.

O zagueiro deve ser titular do Fluminense no Fla-Flu deste domingo (20), às 19h30, no Maracanã, pela 15ª rodada do Brasileirão.

