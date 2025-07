Sport x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

Com ambições muito diferentes, Leão da Praça da Bandeira e Glorioso se encontram na Ilha do Retiro, pela rodada 15 do Campeonato Brasileiro / Crédito: Jogada 10

Atual campeão nacional e com ambição de chegar próximo à liderança do Campeonato Brasileiro, o Botafogo visita o lanterna Sport, neste domingo (20), na Iha do Retiro, pela rodada 15 desta edição do torneio. A bola rola às 17h30 (horário de Brasília). Um duelo, portanto, de times com realidades distantes. Onde assistir A TV Globo e o Premiere (pay-per-view) transmitem a partida.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Como chega o Sport? Na última posição e em crise, o Sport tem apenas três pontos em 36 disputados. Apenas 8% de aproveitamento e nenhuma vitória, campanha que motivou uma facção da torcida a invadir o CT nesta semana e ameaçar os jogadores do Leão da Praça da Bandeira. O time está pressionado e precisa de uma resposta imediata. Para minimizar o impacto do desastre esportivo, a diretoria faz promoção de ingressos no retorno da equipe após dois meses longe. Sobre a equipe do técnico Daniel Paulista, a única dúvida é no meio de campo. Assim, Oliveira e o argentino Atencio disputam vaga na equipe anfitriã. Como chega o Botafogo? De técnico novo desde a jornada passada, o Glorioso, mesmo empatando sem gols com o Vitória, causou uma boa impressão na estreia de Davide Ancelotti, na última quarta-feira (16), no Estádio Nilton Santos. O time alvinegro, sexto colocado com 22 pontos, tem mais um rival da zona de rebaixamento pela frente. Os adversários que estão lá em baixo costumam sempre complicar a vida do Mais Tradicional. Ancelottinho não terá mais o volante Gregore. Danilo, ex-Palmeiras, ainda não tem o nome no BID e, portanto, não poderá estrear. Deste modo, Allan assume a bronca como cabeça de área. O resto da equipe deve ser a mesma que colocou duas bolas na trave do Vitória, amassou o rival, mas não conseguiu o triunfo.