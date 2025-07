Internacional x Ceará: onde assistir, escalações e arbitragem

Prioridade do Colorado é engatar uma sequência de resultados positivos no Brasileirão e se afastar da zona de rebaixamento

O Internacional encara o Ceará pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo (20), às 11h, o Beira-Rio. Depois de duas rodadas consecutivas no torneio invicta, a equipe nordestina voltou a perder e assumiu a décima posição ao permanecer com os 18 pontos. Já, o Colorado retomou o caminho das vitórias na última rodada do torneio ao superar o Vitória como mandante.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Como chega o Internacional

O triunfo sobre o Vitória quebrou uma sequência negativa de sete jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. Inclusive, o resultado positivo permitiu a equipe gaúcha a escapar da zona de rebaixamento e subir para a 14ª posição, ao atingir os 14 pontos.

O técnico Roger Machado provavelmente terá duas voltas para o confronto diante do Ceará. No caso, o lateral-esquerdo Bernabei, que deve reassumir a titularidade. O volante Ronaldo cumpriu suspensão no jogo anterior, contra o Rubro-Negro baiano, tem chances em estar enre os 11 inicias. No entanto, a expectativa é de que ele fique como opção na reserva.

Como chega o Ceará

O Vozão estava a dois jogos sem perder no Campeonato Brasileiro, já que empatou com o Sport e venceu o Fortaleza, no clássico. Entretanto, na 14ª rodada sofreu revés para o Corinthians, na Arena Castelão.