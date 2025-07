Inter vence na Justiça, e time peruano pagará multa por Quiñones

Quiñones, após passagem pelo time sub-20 do Inter, acabou sendo transferido para a equipe peruana, com o clube brasileiro mantendo 25% dos direitos econômicos do jogador. No entanto, o contrato previa que, caso o vínculo com o jogador fosse encerrado sem o devido cumprimento das cláusulas acordadas, o Universidad César Vallejo teria que pagar uma multa compensatória.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Agora, o Inter aguarda o recebimento de detalhes finais sobre a decisão para dar início à execução da sentença. Caso o Universidad César Vallejo não efetue o pagamento, o clube pode sofrer sanções, como a proibição de registrar novos atletas — o chamado transfer ban. A condução jurídica do caso ficou sob responsabilidade do advogado Rogério Pastl.

Sobre Kevin

Kevin Quiñones chegou ao Inter em 2021, aos 18 anos, vindo do projeto social Futebol Paz, de Cáli. Ao longo do seu tempo no clube, vale lembrar, disputou 20 partidas e fez quatro gols. Após sua saída do Peru, o atacante teve uma passagem pelo XV de Jaú, do interior São Paulo, no ano de 2024. Atualmente, defende o Colón, da segunda divisão do futebol uruguaio.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.