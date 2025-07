Flamengo x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes fazem clássico neste domingo (20), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro / Crédito: Jogada 10

Depois de boas atuações no Mundial de Clubes e bastidores agitados, Flamengo e Fluminense se enfrentam neste domingo (20), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro perdeu a liderança da competição na última rodada, enquanto Tricolor procura diminuir a distância para os primeiros colocados. As equipes já se enfrentaram incríveis 457 vezes. O Rubro-Negro tem vantagem com 167 vitórias contra 142 triunfos tricolores. Por fim, o clássico ficou no empate 147 vezes.

Onde assistir A partida entre Flamengo e Fluminense, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, aliás, terá a transmissão da CazéTV, RecordTV e do Premiere. Como chega o Flamengo O Flamengo chega pressionado após a derrota por 1 a 0 para o Santos na Vila Belmiro, que custou a liderança da Série A. Com 27 pontos em 13 partidas, o Rubro-Negro agora ocupa a segunda colocação e busca recuperar o ritmo sob o comando de Filipe Luís. Sem Bruno Henrique, suspenso, a expectativa o jovem Wallace Yan possa ganhar oportunidade no ataque. Além da ausência de BH, Filipe Luís também não terá à disposição Alex Sandro, Ayrton Lucas e Pulgar, todos no departamento médico. Por fim, o atacante Pedro deve voltar à lista de relacionados por causa das poucas opções na frente. O jogador, afinal, enfrenta uma crise com a diretoria e comissão técnica. Como chega o Fluminense Do outro lado, o Fluminense também vem de um revés por 2 a 0 contra o Cruzeiro, em casa. Assim, o time caiu para a sétima posição, com 20 pontos. Sob o comando de Renato Gaúcho, o Tricolor terá seu primeiro desafio sem Jhon Arias, negociado com o Wolverhampton. Para tentar reagir, Soteldo, Cano e Canobbio, portanto, devem formar o trio ofensivo. Além da ausência do colombiano, Paulo Henrique Ganso, com problema muscular, deve seguir fora de combate.