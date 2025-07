Fernando Diniz convoca torcida do Vasco por virada contra o Del Valle

Após empate com o Grêmio em São Januário, neste sábado (19/7), treinador falou sobre tropeço e projetou confronto de terça (22/7) / Crédito: Jogada 10

Após o empate do Vasco com o Grêmio por 1 a 1, neste sábado (19/7), em São Januário, o técnico cruz-maltino, Fernando Diniz, deu suas explicações para mais um tropeço na temporada. O treinador, afinal, também convocou o torcedor para o duelo desta terça (22/7) contra o Independiente del Valle (EQU), em que o Vasco precisa vencer por cinco gols de diferença para avançar na Sul-Americana. Antes, ele explicou a sensação após o empate, mesmo com 31 finalizações do Gigante da Colina.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “O meu sentimento é de frustração pelo resultado. E de satisfação pela produção do time. Eu acho que até poderia ter vencido. E produziu para ter vencido e para ter vencido até de goleada. A gente finalizou 31 vezes. Também (acho) que a arbitragem influenciou negativamente o jogo, muito negativamente, em todos os sentidos. Um árbitro que quanto mais parava, mais ele gostava de parar. Ele não permitiu uma finalização clara de fazer o gol. O lance muito discutido do impedimento, achei pênalti no Vegetti no segundo tempo”, reclamou. LEIA MAIS: Atuações do Vasco contra o Grêmio: Nuno Moreira joga bem, mas time tropeça

Diniz explica mudanças e convoca torcedor do Vasco Diniz, então, seguiu, explicando a substituição que gerou ruído com a torcida. Quando o placar anotava 1 a 0 para o Vasco, o técnico tirou David, que se machucou, e colocou o volante Mateus Carvalho. Três minutos depois, o Grêmio empatou. Para Diniz, uma coisa não tem ligação com a outra. “Em relação às mudanças, não tem absolutamente nada a ver. O time não recuou porque o Mateus Carvalho entrou, absolutamente nada a ver. O Tchê Tchê tem o domínio de fazer qualquer função, o Nuno (Moreira) voltou para a frente. O time recuou porque chutou umas bolas para frente, não precisava chutar. Para aquele momento, a gente achou que era a melhor decisão”, avaliou. Diniz aproveitou para convocar o torcedor para o jogo de terça contra o Independiente del Valle.

“Eu acho que se a gente produzir como produziu hoje, a gente tem chance de reverter. Se a gente produziu hoje para fazer quatro gols, se a gente fez três gols contra o Melgar, contra a Fortaleza, contra o São Paulo. É um resultado muito difícil, mas de fato, eu acredito que é possível. Fazer o máximo para a gente conseguir. Eu já convoco o torcedor para vir nos apoiar, que é uma coisa muito difícil. O apoio da torcida vai ser uma força mais para a gente”, convocou. E os protestos? Por fim, ele comentou sobre o protesto da torcida no CT Moacyr Barbosa, na última quinta (17/7). Surpreendentemente, Diniz encara a situação com “naturalidade”.