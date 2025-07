Benfica se acerta com Richard Ríos, que aguarda o OK do Palmeiras

O Benfica acertou as bases salariais com o volante Richard Rios. Inclusive, a missão agora é acertar valores com o Palmeiras. O Verdão espera receber cerca de 30 milhões de euros (aproxidamente R$ 200 milhões), mas a expectativa é que o time português deseja flexibilizar o pagamento. As informações são do site “GE”.

Inclusive, a expectativa é que as partes se acertem nos próximpos dias, talvez ainda neste final de semana. Desta forma, ele pode se despedir do Verdão neste domingo (20), diante do Atlético, pela 15ª rodada do Brasileirão, no Allianz Parque.