Viña ganha ritmo em amistoso do sub-20 do Flamengo

Viña começou um jogo pela primeira vez depois de fraturar a tíbia e romper o ligamento cruzado anterior do joelho direito, em agosto de 2024. Ele voltou a entrar na relação no dia 1º de junho e participou de apenas dois jogos do Flamengo. Ele entrou depois dos 35 minutos do segundo tempo contra Fortaleza e Los Angeles FC.

O Flamengo, aliás, vai precisar de Matías Viña em breve. Afinal, Ayrton Lucas e Alex Sandro estão no departamento médico. A tendência é que a dupla fique afastada por mais duas ou três semanas. No momento, Varela joga improvisado no setor.

A equipe de Filipe Luís, assim, entra em campo neste domingo (20) contra o Fluminense, às 19h30, no Maracanã. Matías Viña não deve começar entre os titulares, mas tem a chance de ficar como opção no banco de reservas.