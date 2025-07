Vasco x Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragem

Gigantes chegam sob muita pressão para jogo em São Januário, neste sábado (19/7), pela 15ª rodada do Brasileirão / Crédito: Jogada 10

A 15ª rodada do Brasileirão já está chegando e é hora do retorno do Vasco a São Januário. Em crise, o time enfrentará o também pressionado Grêmio, em jogo que ocorre neste sábado (19/7), às 17h30 (de Brasília), na Colina Histórica. É o primeiro compromisso cruz-maltino em sua casa desde a derrota por 2 a 0 para o Red Bull Bragantino, no dia 31 de maio. Vamos conferir como chegam os rivais para este duelo contra o Z-4? Onde assistir O jogo terá transmissão exclusiva do Amazon Prime através de sua plataforma de streaming.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora LEIA MAIS: Corinthians atrasa primeira parcela na CNRD e corre risco de transfer ban Como chega o Vasco O Vasco vem de duas derrotas pesadas e muita pressão da torcida. Afinal, a equipe sucumbiu em suas viagens a Brasília e Quito (EQU), perdendo para Botafogo (2 a 0) e Independiente del Valle (4 a 0), respectivamente. A derrota para o Glorioso no Brasileirão ligou novamente o alerta contra o rebaixamento, já que a equipe se encontra apenas um ponto à frente do Vitória, primeiro time dentro do Z-4. Já o revés no Equador praticamente eliminou o Cruz-Maltino da Sul-Americana. Não à toa, torcedores foram ao CT Moacyr Barbosa protestar pela forma recente do time, no treino da última quinta-feira (17/7). Dessa forma, é provável que Fernando Diniz promova algumas mudanças no time titular. O zagueiro João Victor, com falhas acumuladas na temporada, deve perder a vaga na defesa. Mauricio Lemos iniciaria o jogo em seu lugar.

Além disso, Lucas Piton cumprirá suspensão contra o Del Valle, na terça (22/7), pelo jogo da volta na Sul-Americana, o que pode abrir espaço para Leandrinho atuar no setor como forma de preparação para daqui três dias. Thiago Mendes, único reforço anunciado até o momento na janela, já treina com os companheiros e pode surgir como opção entre os relacionados, algo ainda não confirmado pelo Vasco. Coutinho, ausente contra o Del Valle, deve seguir fora de ação por desconforto muscular. GB pode atuar em seu lugar, bem como Garré pode surgir na criação. Em 15º, o Cruz-Maltino tem apenas 13 pontos em 13 jogos – possui um a menos por conta do adiamento do jogo contra o Juventude, pela 14ª rodada. Se vencer o jogo, pode ganhar até três posições, incluindo a do próprio Grêmio, 12º, com 16. Como ambos os times já possuem quatro vitórias, o Vasco ultrapassaria o Imortal pelo número de triunfos. Caso perca, porém, pode terminar a rodada dentro da zona do rebaixamento. Como chega o Grêmio

O Grêmio também não vive mar de rosas na temporada. Afinal, logo em seu retorno após a paralisação do Brasileirão, sofreu goleada por 4 a 1 para o Cruzeiro, em Minas Gerais. Depois, foi ao Peru, onde voltou com derrota por 2 a 0 para o Alianza Lima, se complicando na Sul-Americana. Para piorar, o técnico Mano Menezes não contará com Monsalve. O meia sofreu uma luxação no ombro direito e desfalcará a equipe nas próximas partidas. No entanto, há retornos importantes. Os atacantes Braithwaite e Cristian Oliveira estão de volta, bem como o volante Dodi, que cumpriu suspensão contra a Raposa. VASCO x GRÊMIO Campeonato Brasileiro – 15ª rodada

Data e horário: 19/07/2025 (sábado), às 17h30 (de Brasília)

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Mauricio Lemos, Lucas Freitas (Luiz Gustavo) e Lucas Piton (Leandrinho); Hugo Moura (Thiago Mendes), Tchê Tchê, Nuno Moreira, GB (Garré) e Rayan; Vegetti. Técnico: Fernando Diniz.

GRÊMIO: Tiago Volpi; Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Villasanti, Dodi, Cristian Olivera (Edenilson), Alex Santana (Edenilson) e Alysson; Braithwaite . Técnico: Mano Menezes.

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)

VAR: Márcio Henrique de Góis (SP)

Onde assistir: Amazon Prime