Vasco tenta na Justiça a antecipação de parcelas das vendas de Clayton e Orellano

Em Recuperação Judicial, Cruz-Maltino tem R$ 12,9 milhões a receber pelo brasileiro e R$ 8,3 milhões pela transação do argentino

O Vasco protocolou um pedido, nesta quinta-feira (17), na 4ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Assim, o intuito é tentar a antecipação de parcelas referentes às vendas de Clayton ao Rio Ave, de Portugal, e de Orellano ao Cincinnati, dos Estados Unidos. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, como o clube está em recuperação judicial, necessita pedir a autorização da juíza que cuida do processo para dar seguimento à solicitação.