Vasco, enfim, retorna a São Januário; confira o retrospecto no ano

Cruz-Maltino já realizou 13 partidas em seu estádio em 2025, com apenas uma derrota: exatamente no último compromisso, em maio / Crédito: Jogada 10

Ao enfrentar o Grêmio neste sábado (19/7), em São Januário, o Vasco matará as saudades do torcedor de ir à Colina Histórica. Afinal, a equipe já não atua em seu estádio desde 31 de maio, ou seja, desde antes da paralisação do futebol brasileiro para a disputa do Mundial de Clubes. A última partida no Caldeirão, aliás, foi com derrota por 2 a 0 para o Red Bull Bragantino, pela 11ª rodada do Brasileirão. O jogo marcou a única derrota do Vasco em São Januário na temporada. Saiba com o Jogada10, então, como anda o retrospecto vascaíno no quase centenário estádio.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora LEIA MAIS: Vasco tenta na Justiça a antecipação de parcelas das vendas de Clayton e Orellano Relembre Sempre muito forte quando atua em casa, o Vasco tem excelente campanha em São Januário em 2025. Afinal, em 13 partidas, venceu oito, empatou quatro e perdeu somente o citado jogo contra o Massa Bruta. Assim, angaria aproveitamento de 71,7% neste quesito. Nos dois primeiros jogos, contra Nova Iguaçu e Bangu, ficou no empate (1 a 1, e 0 a 0, respectivamente). Foram pelo Carioca, com o Vasco utilizando um time alternativo nas ocasiões. Depois, contra a Portuguesa, atuou com o time principal, goleando por 4 a 1. Venceu Maricá (1 a 0), Botafogo (1 a 0), Santos (2 a 1), Puerto Cabello (1 a 0) e Sport (3 a 1) em sequência, demonstrando sua força no Caldeirão. Depois, porém, tropeçou contra o Lanús (ARG), ficando no 0 a 0, pela fase de grupos da Sul-Americana. Venceu o Fortaleza por 3 a 0, na primeira partida de Fernando Diniz no estádio neste retorno ao clube, e empatou em 1 a 1 com o Operário. No jogo em questão, válido pela terceira fase da Copa do Brasil, o Vasco avançou nos pênaltis após ter empatado também no Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR).