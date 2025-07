Torcida do Sporting segue na bronca com Gyökeres e leva faixas contra atacante

A torcida do Sporting, de Portugal, não parece satisfeita com a saída do atacante Viktor Gyökeres para o Arsenal, da Inglaterra, antes do início da atual temporada. Na última quarta-feira (16), antes do amistoso contra o Celtic, os torcedores exibiram cartazes demonstrando indignação com o sueco.

Apesar de ter contrato com o Sporting até 2028, Gyökeres firmou um pré-acordo com o Arsenal. No entanto, a diretoria do clube de Lisboa ainda não aceitou as propostas dos Gunners, o que irritou profundamente o atacante. Ele avisou que não jogará mais pelo atual campeão português. A torcida, por sua vez, reforçou que ninguém está acima do clube.