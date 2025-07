São Paulo atinge limite de estrangeiros no elenco com Tapia

Com a contratação do chileno, Tricolor alcança o número máximo de estrangeiros permitidos por jogo nas competições da CBF

O São Paulo está por detalhes burocráticos de anunciar a contratação do atacante chileno Gonzalo Tapia , de 23 anos, por empréstimo ao River Plate. O jogador já treina no CT da Barra Funda e será o nono estrangeiro do elenco principal, exatamente o limite permitido pela CBF para ser relacionado em partidas oficiais do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil.

A regra vigente desde 2024 permite que os clubes inscrevam e utilizem até nove jogadores estrangeiros por partida. Com Tapia, o Tricolor completa essa cota. Além dele, fazem parte do grupo: Arboleda (Equador), Cédric (Portugal), Calleri, Enzo Díaz, Dinenno e Alan Franco (Argentina), Ferraresi (Venezuela) e Bobadilla (Paraguai).

Apesar do limite alcançado, o clube não demonstra preocupação imediata, uma vez que Calleri está fora da temporada, em recuperação de uma cirurgia no joelho esquerdo. O argentino só deve retornar aos gramados em 2026, o que libera uma vaga atualmente.

Mesmo com o número máximo de estrangeiros para as partidas, o São Paulo segue no mercado em busca de um lateral-direito, posição que atualmente conta apenas com o português Cédric. O clube entregou ao técnico Hernán Crespo uma lista de opções que se encaixam nas limitações orçamentárias, todas elas jogadores estrangeiros.

A diretoria e o treinador trabalham com o cenário de que eventualmente algum dos gringos poderá estar sendo negociado antes do retorno de Calleri. O nome mais cotado para deixar o Morumbi é Bobadilla. O volante vem ganhando destaque com convocações frequentes à seleção do Paraguai e possui mercado fora do Brasil.