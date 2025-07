São Paulo anuncia a contratação de Gonzalo Tapia

Chileno disse estar emocionado ao acertar com o Tricolor e afirmou que irá defender o maior do clube do Brasil / Crédito: Jogada 10

O São Paulo apresentou oficialmente o atacante Gonzalo Tapia, nesta sexta-feira (18). O chileno de 23 anos já está na capital paulista desde início da semana e é o primeiro reforço do Tricolor desde a chegada de Hernán Crespo. Tapia chega ao clube por empréstimo do River Plate, até junho de 2026, com opção de compra e um valor fixado para um negócio futuro. Nas suas primeiras palavras com a camisa do São Paulo, o atacante se disse emocionante por chegar ao Tricolor e acredita que sua nova equipe é a maior do Brasil.