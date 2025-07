Santos busca sequência de vitórias que não acontece desde março

Peixe pode alcançar quarta vitória seguida na temporada, o que não acontece desde o começo deste ano, no Campeonato Paulista

O Santos entra em campo neste sábado (19), às 18h30, contra o Mirassol, no Estádio José Maria de Campos Maia, em busca de um feito que não acontece há mais de quatro meses: quatro vitórias consecutivas. Caso conquiste os três pontos pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Peixe igualará sua melhor sequência de resultados na temporada, vivida durante o Campeonato Paulista.

Naquela ocasião, entre o fim da fase de grupos e o início do mata-mata do estadual, o time santista bateu Água Santa (3 a 1), Noroeste (3 a 0), Inter de Limeira (3 a 0) e Red Bull Bragantino (2 a 0), alcançando a marca no dia 2 de março. Desde então, o clube ainda não havia conseguido repetir o embalo em jogos oficiais.

Agora, sob o comando de Cleber Xavier, o Santos volta a sonhar alto. A equipe vem de duas vitórias importantes no Brasileirão. Contra Fortaleza (3 a 2) e Flamengo (1 a 0), além do triunfo em amistoso contra a Desportiva Ferroviária (3 a 1) em amistoso.

A última vez que o Peixe venceu dois jogos seguidos na Série A havia sido em outubro de 2023. A sequência aconteceu diante de Bahia (2 a 1) e Vasco (4 a 1). Aliás, o período vitorioso se estendeu com uma vitória sobre o Palmeiras (2 a 1).

Com 14 pontos conquistados, o Santos ocupa atualmente a 13ª colocação no Campeonato Brasileiro. Um novo triunfo fora de casa pode significar mais que uma marca simbólica. O time pode saltar posições na tabela e entrar na zona intermediária do campeonato. Aliás, o Peixe pode até mesmo se aproximar da zona de classificação para a Copa Sul-Americana.