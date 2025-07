Palmeiras recusa nova oferta por Richard Ríos e Roma desiste do jogador

Nova proposta não chegou nos valores esperados pelo Verdão. Benfica ainda tem interesse na contratação do colombiano

O Palmeiras recusou uma nova investida da Roma pelo volante Richard Ríos. Com isso, o clube italiano desistiu da negociação pelo colombiano. Os valores não foram divulgados, mas não atenderam os 30 milhões de euros que o Verdão pedia pelo jogador.

Entretanto, isso não garante que o volante permanecerá no clube. O Benfica tem interesse no jogador e conversa com o Palmeiras por uma possível negociação. Recentemente, os Encarnados negociaram o lateral-esquerdo Álvaro Carrera ao Real Madrid, por 50 milhões de dólares, e conseguiram abastecer os cofres.