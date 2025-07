Milan anuncia chegada e saída de goleiros

A movimentação mais recente foi uma troca de reservas para o goleiro Mike Maignan. Pietro Terracciano, de 35 anos, assinou com o Milan após o fim do vínculo com a Fiorentina. Já Marco Sportiello, de 33, fez o caminho inverso e retornou à Atalanta.

Sportiello começou a carreira na Atalanta, onde jogou entre 2013 e 2017. Depois de empréstimos para Fiorentina e Frosinone, voltou ao clube de Bérgamo e ficou até 2023, quando foi para o Milan. Em duas temporadas, entrou em campo 12 vezes, sempre como substituto de Maignan.

You always gave your all. Grazie and good luck in your new adventure, Marco