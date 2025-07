Integrantes de organizada se reúnem com jogadores e comissão técnica do São Paulo

Torcedores protestaram pelos resultados ruins no retorno do Brasileirão, mas demonstraram apoio nas vésperas do clássico contra o Corinthians

Membros da Torcida Independente, principal organizada do São Paulo, se reuniram com jogadores e comissão técnica no CT da Barra Funda, nesta sexta-feira (18). Ao todo, 27 torcedores participaram do encontro e cobraram o elenco Tricolor por conta dos resultados ruins no Campeonato Brasileiro. Hernán Crespo e Muricy Ramalho participaram da reunião.

A reunião foi marcada a pedido dos próprios torcedores, que chegaram na Barra Funda às 17h. Apesar da cobrança, o grupo mostrou apoio à equipe, que terá o clássico contra o Corinthians, na noite deste sábado (19), às 21h, no Morumbis.