Hoffenheim renova com brasileiro, destaque defensivo da última temporada

Arthur Chaves segue no clube alemão após boa temporada de estreia, com 34 jogos, dois gols e atuações de destaque em competições nacionais

Desde sua chegada ao futebol alemão no início da última temporada, Arthur rapidamente conquistou a titularidade, acumulando 34 partidas — sendo 31 delas como titular — e marcando dois gols, um deles decisivo para a classificação do time na Copa da Alemanha. Além da competição nacional, o defensor também atuou na Bundesliga e na Liga Europa.

O Hoffenheim oficializou a renovação contratual do zagueiro Arthur Chaves, de 24 anos. Dessa maneira, o novo vínculo tem duração longa não revelada e reforça a confiança do clube no defensor brasileiro, que foi um dos destaques da equipe na temporada 2024/2025.

Com passagem pela Seleção Brasileira de base, Arthur Chaves soma outra experiência relevante no futebol internacional. Antes do Hoffenheim, defendeu o Acadêmico de Viseu, de Portugal, por duas temporadas, somando 58 jogos em sua primeira jornada fora do país.

No Brasil, foi formado pelo Avaí, clube onde atuou por mais de uma década nas categorias de base, sendo capitão em todas elas. Assim, pelo time principal, fez 31 jogos, incluindo 17 partidas na Série A do Campeonato Brasileiro.

Aliás, a renovação é mais um passo importante na trajetória internacional do defensor, que agora se prepara para sua segunda temporada no futebol alemão.