Fluminense comunica transferência de Jhon Arias ao Wolverhampton

O anúncio não traz valores, mas confirma que o Flu mantém 10% dos direitos econômicos do jogador para uma futura venda. No entanto, os Wolves pagaram cerca de 22 milhões de euros (cerca de R$ 141,57 milhões no câmbio atual) pelo colombiano.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

LEIA MAIS: Ídolo do Fluminense, Parreira coloca os pés na Calçada da Fama do Maracanã

O Tricolor ficará com 11 milhões fixos (R$ 71 milhões) e 5 milhões (R$ 32 milhões) em bônus. Já o Patriotas (COL) precisou negociar sua porcentagem do atleta para que o Flu efetuasse a venda. Assim, os colombianos ficarão com 6 milhões de euros (R$ 38 milhões), sem porcentagem futura.

Jhon Arias chegou ao Fluminense em agosto de 2021 e se eternizou na história do clube. Pelo Tricolor, conquistou a Libertadores 2023 e foi o herói do título da Recopa 2024, com os dois gols na vitória por 2 a 0 sobre a LDU (EQU) na decisão, no Maracanã. Arias conquistou ainda os bicampeonatos do Carioca e da Taça Guanabara de 2022 e 2023. Ele soma 230 jogos, 47 gols e 55 assistências pelo clube.